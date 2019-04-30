Ролики фильмов
Профессиональный киллер Уилл Смит
против молодой копии себя.
Интервью
Режиссер фильма «Cинонимы» – о маскулинности, кинематографических пристрастиях, любимом футбольном клубе и танцах
Ролики фильмов
Частный детектив Джон Траволта
берется за обычное дело о пропавших людях, но выходит на целую сеть кровавых преступлений.
Новости кино
Актриса Шеннен Доэрти примет участие в перезапуске некогда популярного сериала.
Спутник телезрителя
29 апреля, 00:00, ТВ-3
Новости кино
Трейлер инновационного триллера, снятого с частотой 120 кадров в секунду.
Ролики фильмов
Оставшись без покровительства богатой дамы, стареющий жиголо Кад Мерад
вновь выходит на охоту.
Новости кино
Режиссером триллера станет постановщик «Дивергента».
Ролики фильмов
Новости кино
Режиссер и сценарист отмечает юбилей.
Лайфстайл
Актриса призналась, что ни одна её мечта не сбылась
Фестивальная колонка
Лучший фильм фестиваля «Тренинг личностного роста» и лучший документальный фильм «Потому что мы мужики»
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