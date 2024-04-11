«Суворовец 1944»

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Мэгги стала настоящим супергероем! Но с тех пор, когда она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла

11 апреля

«Т-Рекс. Король динозавров»

Малыш Ди сможет вернуться в Зелёную долину, где его отец был королем, лишь тогда, когда станет самым сильным и выносливым динозавром в мире