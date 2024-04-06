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Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

Десять фильмов с великим актером до «Крестного отца»

Интервью

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран