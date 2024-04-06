«Зимородок». 2 сезон. ТВ-ролик

Спутник телезрителя
4 апреля, 17:05, Кино ТВ
Лайфстайл
Вспоминаем интересные факты из жизни актёра
Лайфстайл
Актриса сыграла одну из главных ролей
Спутник телезрителя
6 апреля, 23:00, ОТР
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Десять фильмов с великим актером до «Крестного отца»
Интервью
Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран
Лайфстайл
Режиссёр мечтает экранизировать забытых советских писателей
Обзор сериалов
Выходит новый сериал — по мотивам истории «Ангарского маньяка»
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