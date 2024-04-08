«Тайм-аут»

Спутник телезрителя
6 апреля, 23:00, ОТР
Лайфстайл
Актриса распродаёт мебель и антиквариат
Лайфстайл
Ледяные ванны принимает не только Павел Дуров
Обзор сериалов
Выходит новый сериал — по мотивам истории «Ангарского маньяка»
Лайфстайл
А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами
Новости кино
Автор «Атаки титанов» снова взял карандаш, а создатель «Евангелиона» встал у руля линкора Ямато
Спутник телезрителя
5 апреля, 20:00, ТВ-3
Лайфстайл
Премьера нового шоу в кабаре Crave
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