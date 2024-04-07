«Алла-такси». ТВ-ролик №3

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«Не хочу, чтобы мама разгребала мой хлам»: Шэннен Доэрти готовится к смерти

Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

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Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами