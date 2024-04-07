«Вторая жизнь Гарольда Фрая»

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Автор «Атаки титанов» снова взял карандаш, а создатель «Евангелиона» встал у руля линкора Ямато

Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

Лайфстайл

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами