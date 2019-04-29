«Игрища престолов»

Новости кино
В программе короткого метра – фильмы Паулины Андреевой, Ивана И.Твердовского и Михаила Местецкого.
Спутник телезрителя
30 апреля, 00:35, Пятница
Ролики фильмов
Жирный Король Энгус Макфадьен
собирает лордов Восьми Королевств для осуществления коварного плана.
Новости кино
Фильмом закрытия станет «Француз» Андрея Смирнова.
Новости кино
Председателем жюри конкурса короткого метра станет Анна Михалкова.
Ролики фильмов
Профессиональный киллер Уилл Смит
против молодой копии себя.
Ролики фильмов
Офицер Алексей Макаров
везет важные документы со списком секретных советских агентов, но попадает в руки врага.
Ролики фильмов
1944 год. Следователя Екатерину Климову
отправляют в Одессу, чтобы помочь местным властям разобраться с диверсантами.
Новости кино
Пока не вышедшая в России лента уже успела собрать в мире более 1 млрд долларов.
Новости кино
Актриса Шеннен Доэрти примет участие в перезапуске некогда популярного сериала.
Спутник телезрителя
29 апреля, 00:00, ТВ-3
Интервью
Режиссер фильма «Cинонимы» – о маскулинности, кинематографических пристрастиях, любимом футбольном клубе и танцах
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