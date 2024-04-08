«Игры взрослых девочек»

что почитать?

«За два года — ни одного предложения»: Ольга Будина об отсутствии ролей

Михаил Пореченков столкнется с мафией в четвертом сезоне «Полярного»

От Дэвида Финчера с Мартином Скорсезе до Кристофера Нолана с Терри МакДоной

По следу киллера: 7 захватывающих триллеров с неожиданными напарниками, ведущими расследование

Французская комедия про причуды генетики с Кристианом Клавье

Интервью

«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»