«Орлинская. Молния Зевса». ТВ-ролик

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Новости кино Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю Автор «Атаки титанов» снова взял карандаш, а создатель «Евангелиона» встал у руля линкора Ямато

Новости кино Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две» В прокате с 25 июля

Лайфстайл Аня Тейлор-Джой опубликовала фотографии с тайной свадьбы в готическом стиле Актриса вышла замуж два года назад

Лайфстайл Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханссон оказались дальними родственниками Они имеют одинаковые ветви ДНК на четырёх разных хромосомах

Рецензии на фильмы «Домовой»: И стены помогают Мистический хоррор про того, кто живет за печкой

Интервью Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме» Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации