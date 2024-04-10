что почитать?

В ночь с 9 на 10 апреля, 01:25, ТНТ

«Криминальная фишка от Генри»: Здесь Русью пахнет

Семейная комедия про сварщика, который становится киберспортсменом

«Мрачные небеса»: Вы кто такие? Я вас не звал

Интервью

«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»