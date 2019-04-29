Ролики фильмов
Профессиональный киллер Уилл Смит
против молодой копии себя.
Ролики фильмов
Офицер Алексей Макаров
везет важные документы со списком секретных советских агентов, но попадает в руки врага.
Новости кино
Председателем жюри конкурса короткого метра Анна Михалкова.
Ролики фильмов
1944 год. Следователя Екатерину Климову
отправляют в Одессу, чтобы помочь местным властям разобраться с диверсантами.
Новости кино
Пока не вышедшая в России лента уже успела собрать в мире более 1 млрд долларов.
Интервью
Режиссер фильма «Cинонимы» – о маскулинности, кинематографических пристрастиях, любимом футбольном клубе и танцах
Ролики фильмов
Частный детектив Джон Траволта
берется за обычное дело о пропавших людях, но выходит на целую сеть кровавых преступлений.
Новости кино
Актриса Шеннен Доэрти примет участие в перезапуске некогда популярного сериала.
Спутник телезрителя
29 апреля, 00:00, ТВ-3
Новости кино
Трейлер инновационного триллера, снятого с частотой 120 кадров в секунду.
Новости кино
Режиссером триллера станет постановщик «Дивергента».
Фестивальная колонка
Лучший фильм фестиваля «Тренинг личностного роста» и лучший документальный фильм «Потому что мы мужики»
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