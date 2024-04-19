«Ангелы района». ТВ-ролик

Новости кино
События постановки разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х
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А также о феномене Познера, смелости Летучей и непотопляемости телевидения
Новости кино
Премьера состоится летом 2024 года
Новости кино
В Москве стартовали съемки сериала по заказу телеканала ТВ-3
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Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента
Спутник телезрителя
18 апреля, 14:00, viju TV1000
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Премьера фильма «Сто лет тому вперёд»
Интервью
Режиссер «По Фрейду» о работе с Энтони Хопкинсом и вещах, неподвластных времени
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