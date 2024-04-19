«Ангелы района». ТВ-ролик

что почитать?

События постановки разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х

Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» с песнями группы «Секрет»

Лайфстайл

«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой

А также о феномене Познера, смелости Летучей и непотопляемости телевидения