«Чапаев-Чапаев»

Спутник телезрителя
16 апреля, 23:30, ТВ-3
Лайфстайл
Актриса, певица и просто красавица
Лайфстайл
Писательница считает, что высказывания актёров нанесли подросткам непоправимый вред
Лайфстайл
Актёр признал участие в съёмках картины
Обзор сериалов
Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 апреля, 00:15, Hollywood
Интервью
Режиссер «По Фрейду» о работе с Энтони Хопкинсом и вещах, неподвластных времени
Лайфстайл
Актёр приходил к нему на прослушивание
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