«Меж псом и волком». Трейлер с английскими субтитрами

Лайфстайл
А также о феномене Познера, смелости Летучей и непотопляемости телевидения
Интервью
Режиссер «По Фрейду» о работе с Энтони Хопкинсом и вещах, неподвластных времени
Новости кино
В Москве стартовали съемки сериала по заказу телеканала ТВ-3
Главная тема
Русский парень Сергей и немец Пауль попадают из наших дней в 1941 год – прямиком в окопы Великой Отечественной
Новости кино
В прокате с 1 января 2025 года
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 апреля, 4:45, Дом кино
Спутник телезрителя
18 апреля, 14:00, viju TV1000
Спутник телезрителя
19 апреля, 15:05, А2
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