«BTOB. Мы вместе»

Главная тема
Русский парень Сергей и немец Пауль попадают из наших дней в 1941 год – прямиком в окопы Великой Отечественной
Новости кино
Съемки продолжения остросюжетного детектива пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Новости кино
Эльфийка худеет, Канны склоняются перед Ghibli, а покемоны готовят лапшу
Спутник телезрителя
20 апреля, 19:45, Карусель
Лайфстайл
Премьера сериала «Я знаю, кто тебя убил»
Фестивальная колонка
Что смотреть на Московском международном кинофестивале. Выбор Кино-Театр.Ру
Новости кино
В прокате с 30 мая
Новости кино
обсуждение >>