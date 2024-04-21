«Новый год в Березовке»

анонс

Эпическая история семи поколений семьи Буэндиа, которая также охватывает столетие бурной латиноамериканской истории, от постколониальных 1820-х до 1920-х годов

20 апреля

«Химера»

В 1984 году в Корее было совершено несколько поджогов, которые получили название «Химера». Именно это мифическое животное было изображено на зажигалках, которые нашли на местах преступлений