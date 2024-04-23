«Сталкер. Черная плесень»

История кино
Отрывок из нового издания «Дюны», который позволит лучше прочувствовать фильм Дени Вильнева
Новости кино
Актер получил неизвестную роль в продолжении популярного сериала
Лайфстайл
Актриса набрала после рождения дочери 14 кг
Новости кино
В кресле режиссера — Анна Пармас
Интервью
Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино
Лайфстайл
На актрису обрушилась волна критики после выхода подкаста с её участием
Спутник телезрителя
21 апреля, 18:00, Рен-ТВ
Фестивальная колонка
Дебютный фильм из программы документального конкурса ММКФ-2024
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