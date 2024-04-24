«Гид и большие соблазны». ТВ-ролик №3

Новости кино
В кресле режиссера — Анна Пармас
Фестивальная колонка
Дебютный фильм из программы документального конкурса ММКФ-2024
Лайфстайл
На актрису обрушилась волна критики после выхода подкаста с её участием
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 апреля, 00:40, Дом Кино
Новости кино
Критики и зрители в восторге от экранизации игры
Лайфстайл
Актриса дала большое интервью журналу «ОК!»
Лайфстайл
Церемония вручения премии "Аванс"
Интервью
Актер – о главном герое «Горького 53», трагической любовной линии и дисциплине, обеспечивающей успех
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