Лайфстайл
Актриса дала большое интервью журналу «ОК!»
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Актриса набрала после рождения дочери 14 кг
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На актрису обрушилась волна критики после выхода подкаста с её участием
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Церемония вручения премии "Аванс"
Спутник телезрителя
21 апреля, 18:00, Рен-ТВ
Интервью
Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино
Фестивальная колонка
Дебютный фильм из программы документального конкурса ММКФ-2024
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино
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