«Симфонический роман». Трейлер с английскими субтитрами

трейлер

Талантливый студент-пианист Ли Чжэньянь с детства мечтает стать дирижером и никак не может решиться на это. Всё меняется, когда он знакомится с Фан Сяово

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