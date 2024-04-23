«Другой мир и сестра, которая убивает с одного удара». Трейлер на японском языке

Новости кино
В кресле режиссера — Анна Пармас
Интервью
Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино
Интервью
Актер – о главном герое «Горького 53», трагической любовной линии и дисциплине, обеспечивающей успех
Интервью
Актер — о съемках сериала «Ректор», любви к учебе и страхе змей
Лайфстайл
Хобби, превратившееся в бизнес
Лайфстайл
Церемония вручения премии "Аванс"
Новости кино
Сериал выйдет эксклюзивно на Premier 23 мая
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино
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