«Судьба диверсанта». ТВ-ролик №2

Алёна Коломина
узнаёт от бабушки, что над их родом висит проклятие — кто их полюбит, тот погибает
В этом мрачном комедийном триллере команда, записывающая подкасты, расследует загадочное исчезновение трех незнакомцев в тихом ирландском городке
Когда армейский коммандос Амрит узнает, что его любовь Тулика была помолвлена против его воли, он садится на поезд, чтобы сорвать свадьбу
Обнаружив загадочную карточную игру, семья путешествует во времени и попадает в средневековую деревню, где им приходится каждую ночь отбиваться от зловещих оборотней
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