«Дело о смерти Анкура Ароры». Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 апреля, 00:40, Дом Кино
Интервью
Актер — о съемках сериала «Ректор», любви к учебе и страхе змей
Новости кино
Проекты покажет РЕН ТВ
Новости кино
Сериал выйдет эксклюзивно на Premier 23 мая
Новости кино
Специальный показ психологического триллера состоялся в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 46-го ММКФ
Главная тема
Готика, сомнамбулы, классические нуары и многое другое
Новости кино
Для роли в криминальной драме «Жар
» актер обзавелся длинными волосами и пластическим гримом
Интервью
Актер – о главном герое «Горького 53», трагической любовной линии и дисциплине, обеспечивающей успех
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