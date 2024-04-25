«Откуда у остальных хватило смелости». Трейлер на языке хинди

что почитать?

В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино

Готика, сомнамбулы, классические нуары и многое другое

LOST на ММКФ — с Филиппом Янковским и Любовью Аксеновой

Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае

Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы»

Интервью

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве