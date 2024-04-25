«Чары любви». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 апреля, 00:40, Дом Кино
Главная тема
Готика, сомнамбулы, классические нуары и многое другое
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино
Лайфстайл
Актриса так и не смогла подстроиться под современность
Интервью
Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино
Интервью
Актер – о главном герое «Горького 53», трагической любовной линии и дисциплине, обеспечивающей успех
Новости кино
Специальный показ психологического триллера состоялся в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 46-го ММКФ
Спутник телезрителя
25 апреля, 20:00, СТС
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