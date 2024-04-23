«Мужчина для жизни, или На брак не претендую». ТВ-ролик

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«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом

Юрий Чурсин поставит спектакль на одного зрителя в «Черной графине»

Интервью

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве