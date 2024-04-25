«Емеля». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 апреля, 00:40, Дом Кино
Спутник телезрителя
26 апреля, 23:00, ТВ21
Главная тема
Готика, сомнамбулы, классические нуары и многое другое
Фестивальная колонка
LOST на ММКФ — с Филиппом Янковским и Любовью Аксеновой
Новости кино
Сериал выйдет эксклюзивно на Premier 23 мая
Интервью
Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве
Спутник телезрителя
25 апреля, 20:00, СТС
Интервью
Актер – о главном герое «Горького 53», трагической любовной линии и дисциплине, обеспечивающей успех
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