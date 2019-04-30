«Золотая невеста»

ревью

Мишель Пфайффер поселится в Париже

«Как меня зовут»

Актриса сыграет в картине Эйба Форсайта под рабочим названием «Мисс Вселенная».

Лупита Нионго получила роль в фантастической комедии

«Уиллоу» реанимируют на телевидении

Новости кино

Дочь Робина Уильямса стала режиссёром

Зельда Уильямс дебютирует в полнометражном кино триллером «Спроси меня о чём угодно».