«Корпоратив»

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Сценарий напишет Грег Руссо, работавший недавно над перезапуском «Смертельной битвы».

Новости кино

Джейкоб Тремблэ озвучит «Малыша» Чарли Чаплина

Актёр подарит голос титульному персонажу фантастического ремейка шедевра 1921 года, который задумали Кристиан Волькман и Руперт Уайатт.