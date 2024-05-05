«Она сказала». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Актриса создала мастерскую своего персонажа в приложении Coda
Новости кино
Лайфстайл
Актриса пробовалась на роль, которая досталась Юлии Высоцкой
Интервью
Популярная актриса – о дебюте в качестве телеведущей, шоу «Суперниндзя. Дети» и собственной экосистеме
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино
Новости кино
Новости кино
Стартовали съемки спин-оффа популярного сериала, который будет называться «Костя — Вера»
Интервью
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
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