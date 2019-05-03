«Охота жить»

Ролики фильмов
Новости кино
Трейлер картины «Куда ты пропала, Бернадетт?»
Новости кино
В программе показов – «Баллада о солдате» и «Женя, Женечка и "катюша"»
Ролики фильмов
Хилари Суонк
находит бункер в котором робот-гуманоид выращивает человеческого ребенка.
Новости кино
Место в топе нашлось и современным картинам.
Обзор сериалов
Экранизация песен Татьяны Булановой в типичной мелодраме «России 1»
Интервью
Режиссер «Коридора бессмертия» о художественной правде, военном кино и отношении к Сталину.
Новости кино
Иронический детектив покажет Первый канал.
Новости кино
Disney объявила даты выхода в прокат новых фильмов, в том числе доставшихся студии от Fox.
Ролики фильмов
Рейнджеру Венди предстоит провести долгое время наедине с трупом в лесу в ожидании поискового отряда.
Ролики фильмов
История кино
Фильм складывается из картин боев и фронтовых будней, ни на что особенно не претендующих историй...
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