«Шоу восьми: Выживи и разбогатей». Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
6 мая, 19:00, viju TV1000
Спутник телезрителя
3 мая, 23:45, Первый канал
Спутник телезрителя
4 мая, 21:00, СТС
Интервью
Популярная актриса – о дебюте в качестве телеведущей, шоу «Суперниндзя. Дети» и собственной экосистеме
Лайфстайл
У актрисы не было конкуренток
Лайфстайл
Ради детей актриса отказалась от карьеры
Лайфстайл
Актрисе исполнилось 50 лет
Интервью
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
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