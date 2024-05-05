«Горький 53». ТВ-ролик №3

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Премьера фильма «Любви не бывает?»
Новости кино
Стартовали съемки проекта «с русской душой»
Спутник телезрителя
4 мая, 21:00, СТС
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Ричи снял фильм о прототипе Джеймса Бонда, но, кажется, растерял задор
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Популярная актриса – о дебюте в качестве телеведущей, шоу «Суперниндзя. Дети» и собственной экосистеме
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Для актрисы это важная дата
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