«Горький 53». ТВ-ролик №3

что почитать?

Игра с огнём: Аня Чиповская, Владимир Яглыч и Жанна Эппле

Алина Воскресенская и Михаил Кремер найдут друг друга в турецкой мелодраме по роману Эмиля Золя «Близкое счастье»

«Бамблби»: Без бэя не сдамся!

Рецензии на фильмы

Плавали — с Гаем: «Министерство неджентльменских дел» — заурядная «запрещенка» о случае на Второй мировой

Ричи снял фильм о прототипе Джеймса Бонда, но, кажется, растерял задор