«Позывной «Пассажир». ТВ-ролик №2

Спутник телезрителя
8 мая, 14:40, телеканал А2
Новости кино
Начались съемки третьего сезона сериала «Бедный олигарх»
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино
Лайфстайл
Актриса пробовалась на роль, которая досталась Юлии Высоцкой
Лайфстайл
Актриса создала мастерскую своего персонажа в приложении Coda
Лайфстайл
Как бороться с острыми приступами “Синдрома самозванца”
Интервью
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
Спутник телезрителя
6 мая, 19:00, viju TV1000
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