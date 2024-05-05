«Кристобаль Баленсиага». Трейлер на французском языке

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Как бороться с острыми приступами “Синдрома самозванца”

«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности

Остросюжетное драмеди о гениальном ученом-социофобе доступно в онлайн-кинотеатре PREMIER

Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов