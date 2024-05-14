«Ночной замес»

Четыре волшебницы из Сказочного патруля — Варя, Снежка, Алёнка и Маша — берутся за новое расследование
Приверженка радикального протестантизма Алисия Викандер
делает всё, чтобы сделать будущее страны таким, каким она его видит
Грю сталкивается с новыми врагами в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины
Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтессано, ведь брак для женщины – это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать
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