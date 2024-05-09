«Атлас». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
8 мая, 14:40, телеканал А2
Новости кино
Стартовали съемки спин-оффа популярного сериала, который будет называться «Костя — Вера»
Новости кино
«Чебурашка 2» прошел отбор, а вот «Холоп 3» нет
Интервью
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
Новости кино
Начались съемки третьего сезона сериала «Бедный олигарх»
Лайфстайл
Актриса похвасталась кольцом с большим камнем
Спутник телезрителя
В ночь с 7 на 8 мая, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актриса пробовалась на роль, которая досталась Юлии Высоцкой
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