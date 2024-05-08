«Тревожный звонок»

что почитать?

Опальный бизнесмен Владимир Сычев и дворецкий Максим Лагашкин переедут в российскую глубинку

Название фильма пока держится в тайне

«Добро пожаловать в семейный бизнес»: Шэрон Стоун поздравила сына с первой ролью в кино

В ночь с 7 на 8 мая, 00:30, РЕН ТВ

«Приключения Паддингтона 2»: Не тюрьма, а малина

В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея

Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов