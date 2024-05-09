«Монолог фармацевта». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Интервью
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
Новости кино
Стартовали съемки спин-оффа популярного сериала, который будет называться «Костя — Вера»
Новости кино
«Чебурашка 2» прошел отбор, а вот «Холоп 3» нет
Спутник телезрителя
9 мая, 22:10, Телеканал «Россия-1»
Новости кино
Начались съемки третьего сезона сериала «Бедный олигарх»
Спутник телезрителя
В ночь с 7 на 8 мая, 00:30, РЕН ТВ
Новости кино
Остросюжетное драмеди о гениальном ученом-социофобе доступно в онлайн-кинотеатре PREMIER
Лайфстайл
Поговаривают, актриса и журналист идеально подходят друг другу
обсуждение >>