«Паранойя». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
6 мая, 19:00, viju TV1000
Лайфстайл
Актриса пробовалась на роль, которая досталась Юлии Высоцкой
Спутник телезрителя
В ночь с 7 на 8 мая, 00:30, РЕН ТВ
Новости кино
Картину о подвиге московских ополченцев покажет НТВ
Рецензии на фильмы
Оригинальный французский киберпанк с загадками и золотой женщиной-единорогом
Новости кино
Остросюжетное драмеди о гениальном ученом-социофобе доступно в онлайн-кинотеатре PREMIER
Интервью
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
Новости кино
«Чебурашка 2» прошел отбор, а вот «Холоп 3» нет
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