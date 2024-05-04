«Артистка»

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У актрисы не было конкуренток
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В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино
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Актриса создала мастерскую своего персонажа в приложении Coda
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Ради детей актриса отказалась от карьеры
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Недавно писательница заявила, что не сможет простить актёра из-за его поддержки транспереходов
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Блеск и нищета далекой-далекой галактики
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Ричи снял фильм о прототипе Джеймса Бонда, но, кажется, растерял задор
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