«Александра и Алёша»

Интервью
Режиссер «Коридора бессмертия» о художественной правде, военном кино и отношении к Сталину.
Новости кино
Иронический детектив покажет Первый канал.
Новости кино
Disney объявила даты выхода в прокат новых фильмов, в том числе доставшихся студии от Fox.
Новости кино
На канале НТВ 13 мая состоится премьера исторического детектива «Победители».
Новости кино
Автор музыки к «Приключениям Электроника» скончался в возрасте 85 лет.
Новости кино
За день до проката в Москве состоится зрительская премьера картины.
Ролики фильмов
Рейнджеру Венди предстоит провести долгое время наедине с трупом в лесу в ожидании поискового отряда.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Офицеру Геле Месхи
было поручено создать женский отряд для борьбы с диверсионными группами врага.
Ролики фильмов
Инженер Антон Батырев
изготавливает для СССР новое секретное оружие - радиоуправляемые фугасы.
Рецензии на фильмы
Лаконичный фильм про Вторую мировую глазами маленькой девочки
Интервью
Глыба российского кино о губительности конкуренции, образности, жанрах, Триере и компьютерных стрелялках
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