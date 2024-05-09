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«Заговорённый». ТВ-ролик №2

телеролик

9 мая 2024
Бесстрашный казак по прозвищу «Заговорённый» собирает казачью сотню и встаёт на защиту родного края от фашистских захватчиков. В главной роли — Александр Дьяченко

«Монолог фармацевта». Трейлер №2 с русскими субтитрами
«Позывной «Пассажир». ТВ-ролик №3
«Паранойя». Трейлер на английском языке
«Обитель лжи». Трейлер на английском языке
«Запасный выход». ТВ-ролик

видео добавил посетитель Antoniy
персоны
Тимур БазинскийМихаил ВладимировАлександр ДьяченкоАлександр МайоровСергей МалюговМихаил Хмуров
фильмы
Заговорённый

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