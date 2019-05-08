«Дитя робота»

Ролики фильмов
Хилари Суонк
находит бункер в котором робот-гуманоид выращивает человеческого ребенка.
Новости кино
Место в топе нашлось и современным картинам.
Обзор сериалов
Экранизация песен Татьяны Булановой в типичной мелодраме «России 1»
Интервью
Режиссер «Коридора бессмертия» о художественной правде, военном кино и отношении к Сталину.
Новости кино
Иронический детектив покажет Первый канал.
Новости кино
Disney объявила даты выхода в прокат новых фильмов, в том числе доставшихся студии от Fox.
Новости кино
На канале НТВ 13 мая состоится премьера исторического детектива «Победители».
Новости кино
Автор музыки к «Приключениям Электроника» скончался в возрасте 85 лет.
Ролики фильмов
Рейнджеру Венди предстоит провести долгое время наедине с трупом в лесу в ожидании поискового отряда.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Офицеру Геле Месхи
было поручено создать женский отряд для борьбы с диверсионными группами врага.
Рецензии на фильмы
Лаконичный фильм про Вторую мировую глазами маленькой девочки
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