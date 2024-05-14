«Гадкий я 4». Трейлер №2 на английском языке

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14 мая

«Мария Монтессори: Воспитание любовью»

Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтессано, ведь брак для женщины – это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать