«SuperЗять»

Новости кино
Премьера военно-патриотической драмы «Подлежит уничтожению» состоится 10 мая.
Ролики фильмов
Новости кино
Она пройдет с 25 мая по 30 сентября в Центре Вознесенского.
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Советские и российские картины о Второй мировой войне
Новости кино
Актер и певец озвучил героя Уилла Смита в фильме Гая Ричи.
Спутник телезрителя
9 мая, 21:00, Россия 1
Ролики фильмов
Новости кино
Трейлер картины «Куда ты пропала, Бернадетт?»
Новости кино
В программе показов – «Баллада о солдате» и «Женя, Женечка и "катюша"»
Ролики фильмов
Хилари Суонк
находит бункер в котором робот-гуманоид выращивает человеческого ребенка.
Обзор сериалов
Экранизация песен Татьяны Булановой в типичной мелодраме «России 1»
Интервью
Режиссер «Коридора бессмертия» о художественной правде, военном кино и отношении к Сталину.
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