ревью

Новости кино Кейт Бланшетт исчезает в новом фильме Ричарда Линклейтера Трейлер картины «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Новости кино Фильмы о войне бесплатно покажут на ВДНХ В программе показов – «Баллада о солдате» и «Женя, Женечка и "катюша"»

Новости кино Любимым фильмом россиян о войне стала лента «В бой идут одни "старики"» Место в топе нашлось и современным картинам.

Обзор сериалов «Никогда не говори "никогда"»: Но ты не плачь Экранизация песен Татьяны Булановой в типичной мелодраме «России 1»

Интервью Федор Попов: «Память так устроена, что мы чаще говорим не о количестве жертв, а вспоминаем достижения» Режиссер «Коридора бессмертия» о художественной правде, военном кино и отношении к Сталину.

Новости кино Премьера сериала «Мама Лора» с Еленой Пановой состоится 13 мая Иронический детектив покажет Первый канал.

Новости кино Продолжениям «Аватара» придется подвинуться ради новых «Звездных войн» Disney объявила даты выхода в прокат новых фильмов, в том числе доставшихся студии от Fox.

Ролики фильмов «Смертельная тропа» Рейнджеру Венди предстоит провести долгое время наедине с трупом в лесу в ожидании поискового отряда.