«Гарри Уайлд». 3 сезон

трейлер

Учительница литературы и детектив в одном лице, Гарри вместе с юным напарником Фергюсом вновь ведут расследования. Заказы сыплются на них как из рога изобилия, и каждый из них любопытнее другого

«Дневник разных стран». Трейлер на японском языке «Я иду тебя искать-7,8». ТВ-ролик «Весна запоздалая». ТВ-ролик «Паранормальное: Маяк» «Паб «Старый дуб»