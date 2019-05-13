ревью

Новости кино Дело «витебского душителя» стало основой для детектива Сериал об одном из самых известных советских маньяков выйдет на канале НТВ.

Новости кино Кирилл Плетнев ищет юного актера на главную роль в новом фильме Требуется мальчик от 9 до 12 лет.

Новости кино «Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая На ТНТ-Premier будут доступны сразу все восемь эпизодов.

Новости кино Бенедикт Камбербэтч и Джоди Комер стали лучшими актерами по версии BAFTA Британская академия объявила лауреатов своей премии в области телевидения.

Новости кино Харви Кейтель отмечает юбилей Любимому актеру Скорсезе и Тарантино исполнилось 80 лет.

Интервью Вячеслав Шмыров: «Невозможно бесконечно использовать ресурсы старого кино» Киновед, художественный руководитель и генеральный продюсер Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество» – о постсоветском кино, дебютах и поколении «рожденных не в СССР»